Названы пять консервированных продуктов, которые должны быть дома

Холодильник пуст, а сил готовить нет? Знакомая ситуация для многих волгоградцев после рабочего дня.
Эксперты по питанию успокаивают: иметь под рукой запас консервов — это не признак лени, а разумная стратегия. Они назвали пять видов продуктов в банках, которые должны стоять на полке у каждой хозяйки. Эти запасы не только упростят готовку, но и поддержат здоровье.
На первом месте — консервированные бобы. Это настоящий кладезь растительного белка и клетчатки. Они помогают наладить пищеварение и берегут сердце с сосудами. Кроме того, из бобов организм получает важные железо и калий. Варить их в сухом виде долго и хлопотно, а банка с готовыми бобами решает проблему ужина за пару минут.
Отдельное внимание специалисты советуют уделить нуту и гороху в консервах. Нут отлично дополняет салаты, супы и гарниры, делая блюдо сытным и питательным.
Консервированный горох работает так же. Забудьте о том, чтобы часами отмачивать и варить сухую крупу — готовый вариант экономит время и сохраняет всю пользу.
Третьим важным пунктом стали консервированные помидоры. Даже после обработки они остаются источником витамина С и ликопина. Этот мощный антиоксидант защищает клетки организма от повреждений. Клетчатка в томатах также никуда не исчезает, продолжая помогать нашему пищеварению. Томатная основа для соуса или супа всегда должна быть под рукой.
Замыкает пятерку лидеров тунец в собственном соку. В отличие от жирных консервов в масле, этот вариант дает чистый белок, витамин В12 и полезные жирные кислоты. Морепродукт быстро насыщает и не перегружает желудок лишними калориями. Баночка тунца — это готовый салат или сытный перекус за одну минуту.
