Ричмонд
+25°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юрист Соловьев рассказал, как защититься от неадекватного человека на улице

Заслуженный юрист РФ Иван Соловьев посоветовал не вступать в драку с неадекватным человеком на улице.

Источник: Аргументы и факты

При встрече с неадекватным человеком на улице не следует вступать с ним в конфликт или проявлять агрессию. Об этом заявил заслуженный юрист РФ, полковник милиции в отставке Иван Соловьев в беседе с сайтом MK.ru.

По словам эксперта, с виду хлипкий человек под воздействием препаратов или в неадекватном состоянии может оказаться очень сильным и иметь при себе нож. Поэтому не стоит вступать с ним в пререкания, драку или проявлять ответную агрессию. Также не рекомендуется пытаться снимать происходящее на телефон, поскольку это может спровоцировать нападение, и человек может не успеть среагировать.

Если такой гражданин явно нарушает общественный порядок или от него исходит угроза жизни и здоровью окружающих, необходимо немедленно сообщить о нем по телефону 112, назвав адрес и описав ситуацию. При наличии признаков психического расстройства можно попросить вызвать на место неотложную медицинскую помощь.

Соловьев также посоветовал не смотреть неадекватным людям в глаза, чтобы не провоцировать их. При вынужденном разговоре взгляд лучше направлять в область переносицы или подбородка, поскольку попытка поймать взгляд собеседника может стать для него поводом для нового витка неадекватного поведения.

Ранее психиатр Василий Шуров назвал причины внезапных психических проблем у людей.