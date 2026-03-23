Юрист Соловьев рассказал, как защититься от неадекватного человека на улице

При встрече с неадекватным человеком на улице не следует вступать с ним в конфликт или проявлять агрессию. Об этом заявил заслуженный юрист РФ, полковник милиции в отставке Иван Соловьев в беседе с сайтом MK.ru.
По словам эксперта, с виду хлипкий человек под воздействием препаратов или в неадекватном состоянии может оказаться очень сильным и иметь при себе нож. Поэтому не стоит вступать с ним в пререкания, драку или проявлять ответную агрессию. Также не рекомендуется пытаться снимать происходящее на телефон, поскольку это может спровоцировать нападение, и человек может не успеть среагировать.
Если такой гражданин явно нарушает общественный порядок или от него исходит угроза жизни и здоровью окружающих, необходимо немедленно сообщить о нем по телефону 112, назвав адрес и описав ситуацию. При наличии признаков психического расстройства можно попросить вызвать на место неотложную медицинскую помощь.
Соловьев также посоветовал не смотреть неадекватным людям в глаза, чтобы не провоцировать их. При вынужденном разговоре взгляд лучше направлять в область переносицы или подбородка, поскольку попытка поймать взгляд собеседника может стать для него поводом для нового витка неадекватного поведения.
