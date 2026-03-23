28 медиков устроились в больницы и поликлиники Волгоградской области

Около трех десятков специалистов со средним профессиональным образованием приступили к работе в государственных медицинских организациях Волгоградской области с января 2026 года.

По информации облздрава, среди новых сотрудников — восемь медсестер-анестезистов, 10 участковых медсестер, шесть операционных сестер и один операционный медбрат, три фельдшера скорой медицинской помощи. Кадровое пополнение в системе здравоохранения обеспечено как за счет выпускников Волгоградского медицинского колледжа, так и благодаря привлечению опытных специалистов из частных медицинских организаций.

Напомним, в регионе предоставляются выплаты в размере 1 млн рублей для специалистов, принятых на работу в государственные учреждения здравоохранения. Они должны отработать по договору не менее пяти лет.