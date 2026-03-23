Работу опасной газовой колонки в Волгограде суд остановил на три месяца

В областном центре суд принял решение прекратить работу одной из газовых заправочных колонок, сообщает пресс-служба Ростехнадзора в Волгограде.
По данным Нижне-Волжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору выездная проверка опасного производственного объекта показала неутешительные результаты. Специалисты выяснили, что раздаточная колонка модели УЗСГ-01 использовалась без установленного срока службы, что является нарушением.
Красноармейский районный суд вынес решение о приостановке действия раздаточной колонки на 90 дней.
Ранее в Волжском по решению суда было закрыто одно из увеселительных заведений, чья работа мешала жильцам многоквартирного дома отдыхать.