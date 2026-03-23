Врач Шуров назвал главную причину плохого самочувствия весной

Психиатр Шуров заявил, что хронический стресс является ключевой причиной весенней депрессии россиян.

Источник: Аргументы и факты

Ключевой причиной упадка сил в весеннее время является хронический стресс, накопленный за зиму. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал психиатр Василий Шуров.

По словам специалиста, на самочувствии в этот период также сказывается дефицит витаминов, в частности витамина D, и микроэлементов. Кроме того, негативное влияние может оказывать ослабленная гормональная система, включая проблемы с щитовидной железой и половыми гормонами, например с тестостероном. Именно поэтому, пояснил врач, с приходом весны, когда солнца становится много, у многих людей ощущается нехватка сил.

Шуров подчеркнул, что каждая ситуация индивидуальна, поэтому при подобных симптомах обязательно стоит проконсультироваться с врачом и не заниматься самолечением.

Ранее диетолог Антон Поляков сказал, как справиться с весенним авитаминозом.