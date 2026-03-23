23 марта в МГТУ имени Н. Э. Баумана состоялось торжественное открытие Всероссийского форума научной молодежи «Шаг вперед». В 2026 году он состоится в 35-й раз и соберет 987 молодых талантов.
С 1991 года Всероссийский форум научной молодежи «Шаг вперед» открывал стране новое поколение молодых талантов, способных создавать новое в сфере науки и техники.
— Это наш общий вклад в будущее России, служение будущему страны, — подчеркивает руководитель Российской научно-социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее» Александр Карпов. — Наша программа стала беспрецедентным явлением в современной России. Она выросла в авторитетное общенациональное движение, объединившее ученых, учителей, преподавателей, молодых специалистов и их родителей.
На открытии собрались 987 лучших участников программы, проекты которых прошли жесткий отбор на региональных соревнованиях. В светлом зале с высокими потолками расположилась выставка проектов конкурсантов. Все работы представляют сами создатели — ученики школ и гимназий со всей России.
— Я привез на фестиваль звонницу, которая проверяет работоспособность моего алгоритма, — рассказывает ученик 11-го класса костромской школы Роман Чижов. — Он расшифровывает специальные музыкальные файлы и преобразует их в команды для электроприводов. В технопарке, в котором я занимаюсь, уже создавались подобные проекты, и единственным ударным инструментом, который они не затрагивали, были колокола. Я решил это исправить.
Проект представляет собой модель колокольни реального памятника архитектуры — Богоявленского собора Костромского кремля. Внутри, как в настоящей звоннице, находятся колокола, которые приводит в движение электропривод.
— Цель проекта заключается в том, чтобы сделать процесс изучения исторических памятников архитектуры и музыкальных произведений более увлекательным и доступным для молодого поколения, модель может использоваться как наглядное пособие в школах, — объясняет Роман.
Разнообразие проектов и тем, которые они затрагивают, очень широко. Некоторые из них, например, нацелены на обеспечение безопасности.
— Мой проект посвящен мониторингу дорожных знаков, — объясняет ученица 10-го класса московской школы № 1002 Алиса Архипова. — Специальный прибор устанавливается на машину ЦОДД. Он захватывает изображение дорожного знака и, если он в плохом состоянии, — например, обрисован, поломан или заклеен, — передает информацию на сайт. В результате люди будут уведомлены о том, что указатель не очень хорошо виден, и станут аккуратнее вести себя на этом участке дороги. Это очень актуальный проект, ведь ДТП может произойти как раз по причине отсутствия дорожного знака или его плохой читаемости.
География форума охватывает 53 субъекта Российской Федерации, включая Крым и новые регионы. В его программе запланирована работа 51 тематической секции, научно-технологическая выставка, а также конкурсы и знакомство с научными лабораториями и инженерными центрами.
Например, среди работ участников выставки состоится конкурс — Научно-технологический кубок России, участники которого получат дипломы, медали, а также льготы при поступлении в ведущие технические вузы страны.
Также в рамках «Шага вперед» состоится фестиваль молодых модельеров и дизайнеров. Все мероприятия пройдут на базе 13 научных центров и 11 ведущих российских университетов.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Сергей Альков, проректор по учебной работе Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана:
— Хочется пожелать, чтобы все начинания нашей дорогой молодежи были осуществлены. За 35 лет существования форума он дал путевку в жизнь многим талантам научной сферы. Участвуя в нем, ребята прикасаются к истории своих предшественников, видят уже пройденный путь. Форум объединяет будущих грамотных инженеров, которые возглавят производство нашей страны. В рамках выставки здесь представлены научно-исследовательские проекты молодежи, которые были осуществлены в экспозиционных моделях.