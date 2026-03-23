В МГТУ имени Н. Э. Баумана состоялось торжественное открытие Всероссийского форума научной молодежи «Шаг вперед»

— Мой проект посвящен мониторингу дорожных знаков, — объясняет ученица 10-го класса московской школы № 1002 Алиса Архипова. — Специальный прибор устанавливается на машину ЦОДД. Он захватывает изображение дорожного знака и, если он в плохом состоянии, — например, обрисован, поломан или заклеен, — передает информацию на сайт. В результате люди будут уведомлены о том, что указатель не очень хорошо виден, и станут аккуратнее вести себя на этом участке дороги. Это очень актуальный проект, ведь ДТП может произойти как раз по причине отсутствия дорожного знака или его плохой читаемости.