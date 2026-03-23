ФК «Волна» (Нижегородская область) определился с составом на сезон

28 марта «Волна» (Нижегородская область) под руководством Андрея Прошина в Хабаровске проведёт первый матч в 3-й группе второй лиги первенства России по футболу.
За несколько дней до старта нового сезона волжане определились с составом:
вратари — Иван Мигунов, Дмитрий Ребров, Александр Шашков (двое последних в прошлом году выступали за «Космос», Долгопрудный);
защитники — Артём Абрамов, Александр Волков, Сергей Савицкий, Кирилл Белов («Радий-Волна-Д, Нижний Новгород), Эрик Губиев (“Муром”), Денис Кайков (“Знамя Труда, Орехово-Зуево), Арсений Ягодкин (“Динамо-Вологда”);
полузащитники — Никита Романов, Иван Северьянов, Иван Ананьев (ЦСКА-М), Максим Гаврилов, Алексей Титков (оба — «Космос», Долгопрудный), Расул Гыстаров («Уфа»), Руслан Казаков («Ленинградец», Санкт-Петербург), Михаил Казимир («Металлург», Липецк), Александр Попович («Спартак», Тамбов);
нападающие — Михаил Заботкин, Артём Тарасов, Никита Чугунов, Гоча Гогричиани («Орёл»), Евгений Рагулькин («Дружба», Майкоп).
Всего в 3-й группе дивизиона «Б» будут выступать 16 команд. «Волна» своих соперников будет принимать в городе Заволжье.