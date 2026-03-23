Родители погибшей в Грузии нижегородки не могут перевезти тело

Родители погибшей в отеле Тбилиси Алины Камбаровой не могут перевезти тело. О смерти дочери полиция сообщила им только через два дня. Об этом сообщили в Ni Mash.
Напомним, что тело россиянки нашли в номере отеле благодаря «кружочку», который она отправила другу. Полиция не нашла следов насильственной смерти. Перед этим она сообщала друзьям, что в аэропрту ее должен был встретить знакомый. Его личность до сих пор неизвестна близким.
Сейчас полиция перестала выхрдить на связь с родителями девушки, сообщает источник. Из-за этого появились трудности с перевозкой тела.