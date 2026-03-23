Минфин предложил расширить контроль за переводами между физлицами

Это необходимо для выявления доходов граждан, получаемых через переводы от других физлиц.

Минфин подготовил законопроект, предусматривающий расширение обмена данными между Федеральной налоговой службой (ФНС) и Банком России для выявления доходов граждан, получаемых через переводы от других физлиц. Об этом пишут «Ведомости».

Инициатива направлена на устранение пробелов в налоговом контроле. В настоящее время значительная часть доходов физических лиц, поступающих безналичным путём от других граждан, фактически остаётся вне поля зрения налоговых органов.

Сейчас запросить данные у банков ФНС может только при наличии предусмотренных Налоговым кодексом оснований. При этом переводы между физлицами зачастую не облагаются налогом, поскольку формально могут рассматриваться как безвозмездные поступления.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что под такие «подарки» нередко маскируются платежи по фактическим сделкам — например, за услуги или аренду. Это создаёт «серую зону», в которой доходы не декларируются и не облагаются НДФЛ.

Документ предусматривает изменения в ФЗ «О налоговых органах Российской Федерации» и ст. 3 и 7 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». Ключевое нововведение — создание системы регулярного обмена данными между ФНС и Банком России.

Предполагается, что ФНС будет передавать Центробанку сведения, полученные от банков, включая: информацию об открытии и закрытии счетов физлиц; данные о предоставлении или прекращении доступа к электронным средствам платежа (банковские карты, электронные кошельки); сведения о категориях доходов физических лиц. Передача данных будет осуществляться в электронной форме. Конкретный формат, состав информации и периодичность обмена определят отдельным соглашением между ФНС и Банком России.

«Алгоритмы ЦБ, сопоставляя полную карту финансовых активов человека из данных ФНС с потоками его операций, получают возможность точно выявлять любые аномалии: от сокрытия доходов для уклонения от налогов до операций, имеющих признаки отмывания средств», — рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Игорь Черепанов.

Отдельный блок изменений касается идентификации граждан. Законопроект закрепляет использование ИНН как ключевого идентификатора при работе с банковскими счетами и электронными средствами платежа. ИНН должен использоваться, в том числе, при упрощённой идентификации клиентов. Это позволит связать данные о счетах, операциях и доходах одного и того же человека в разных системах и повысить эффективность анализа.

В рамках предложенных изменений банки и другие участники финансового рынка должны будут: передавать информацию о счетах и операциях с привязкой к ИНН клиента; обеспечивать более полный сбор данных при идентификации и учитывать новые требования при работе с электронными средствами платежа. Расширяется перечень сведений, которые могут собираться даже при упрощённой идентификации клиентов.

Предполагается, что после внедрения изменений ФНС и Банк России смогут обмениваться данными на постоянной основе. Информация о счетах и операциях будет консолидироваться и анализироваться, что позволит выявлять случаи систематического получения доходов, не отражённых в налоговой отчётности. При этом ключевую роль будет играть сопоставление данных по ИНН.

В ходе согласования документа ряд ведомств направили свои замечания и предложения по доработке.

Минюст указал на необходимость уточнения формулировок и согласования норм между различными законами. В частности, отмечено, что в проекте используется термин «категории доходов физических лиц», но его содержание не раскрыто, что может затруднить правоприменение. Минэкономразвития раскритиковало отдельные положения, связанные с обязанностью раскрывать банковские реквизиты. Ведомство указало, что такая норма может привести к злоупотреблениям, а также не определяет, какой именно счёт должен указывать продавец, если у него их несколько.

Росфинмониторинг предложил уточнить положения, касающиеся использования неперсонифицированных электронных средств платежа, а также процедур идентификации клиентов. Минцифры отметило, что проект не учитывает ряд вопросов, связанных с иностранными гражданами, в частности постановку их на налоговый учёт.

Банк России предложил расширить пакет изменений и учесть их связь с борьбой с кибермошенничеством и сомнительными операциями. В частности, регулятор считает необходимым дополнительно прописать составы налоговых правонарушений и учесть контроль за p2p-переводами.

Согласно законопроекту, новые нормы вступят в силу по истечении девяти месяцев после официального опубликования закона.