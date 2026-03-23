В Калининграде завершают ремонт дома 1929 года на улице Самаркандской

В Калининграде завершают ремонт дома 1929 года. Здание располагается на улице Самаркандской, 22−28. Информацию об этом опубликовали в телеграм-канале Фонда капремонта области.
Специалисты заканчивают ремонт фасада. «Уже поставили новые входные двери, осталось выполнить ремонт обрамлений входных групп, спусков в подвал и восстановление цоколя», — говорится в публикации.
Ранее в фонде сообщали, что во время ремонта восстановят кирпичную кладку стен. Дом частично сохранил свой родной цвет, поэтому решили его полностью вернуть. Также подрядчик восстановил штукатурные обрамления окон квартир.
Общая площадь дома на улице Самаркандской составляет 940 квадратных метров. Ранее у здания ремонтировали крышу.
