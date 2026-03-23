Юной нижегородке-инвалиду не выдают необходимые датчики и сенсоры

Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело в связи с обращением о ненадлежащем медицинском обеспечении ребенка-инвалида в Нижегородской области. Об этом сообщается в telegram-канале Информационного центра СКР.

По словам жительницы Нижегородской области, ее десятилетняя дочь-инвалид нуждается в регулярном использовании медизделий. Однако с января необходимые датчики и сенсоры малолетней не предоставляются. Кроме того, ребенку своевременно не выдается жизненно необходимый лекарственный препарат.

В СУ СК России по Нижегородской области организована процессуальная проверка.