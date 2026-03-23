«Волжаночка‑ГРАСС» проиграла в первом матче СШОР «Академии ИВС»

Волгоградки играют в одной группе с клубами: «Орёл» (Орёл), СШОР «Академия ИВС» (Пермь) и «Динамо Уфимочка‑2» (Салават). Командам предстоит сыграть в два круга. Победитель полуфинала сразится в финале с 7-го по 10-е места. Команды занявшие места со второго по четвёртое примут участие в матчах за 11-е — 15-е места. СШОР «Академия ИВС» с первых минут взяла игру под контроль. Чёткие действия в атаке и надёжная игра на блоке позволили пермской команде быстро создать отрыв. «Волжаночка‑ГРАСС» испытывала проблемы с приёмом и не смогла навязать борьбу — 25:16.Во второй партии волгоградские волейболистки попытались перехватить инициативу, улучшили приём и стали чаще атаковать. Однако ошибки в ключевых моментах и уверенная игра пермячек на блоке не позволили сократить отставание — 25:19 в пользу СШОР «Академия ИВС». В третьем сете «Волжаночка‑ГРАСС» боролась до конца и показала характер: волгоградки активно атаковали и сократили отставание, но не смогли переломить ход матча. Опыт и хладнокровие игроков «Академии» помогли довести период до уверенной победы — 25:22.Итоговый счёт матча: 3:0 (25:16, 25:19, 25:22) в пользу СШОР «Академия ИВС».Следующий матч состоится завтра в 17:00. «Волжаночка-ГРАСС» сыграет с «Динамо Уфимочка-2».Александр Веселовский.