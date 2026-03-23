Ynet: Трамп хочет завершить вооруженный конфликт с Ираном 9 апреля

Президент США Дональд Трамп хочет завершить вооруженный конфликт с Ираном 9 апреля. Об этом сообщает портал Ynet.
«Американцы назначили 9 апреля датой окончания войны», — говорится в материале.
Согласно источнику, дата завершения боевых действий была названа с расчетом на то, что Трамп сможет посетить Израиль в День независимости страны и получить национальную Премию Израиля.
В конце декабря 2025 года премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что Трамп удостоен самой престижной награды еврейского государства. До сих пор она вручалась только гражданам Израиля. Нетаньяху также пригласил президента США посетить страну по случаю церемонии вручения премии, которая состоится с 21 по 22 апреля.
Ранее KP.RU сообщал, что Дональд Трамп уже не раз называл сроки завершения конфликта на Ближнем Востоке и заявлял о намерении США довести начатое до конца. При этом изначально американский лидер рассчитывал, что боевые действия продлятся 3−4 недели.