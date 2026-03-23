Ynet: Трамп хочет завершить вооруженный конфликт с Ираном 9 апреля

В конце декабря 2025 года премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что Трамп удостоен самой престижной награды еврейского государства. До сих пор она вручалась только гражданам Израиля. Нетаньяху также пригласил президента США посетить страну по случаю церемонии вручения премии, которая состоится с 21 по 22 апреля.