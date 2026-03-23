Изменится расписание поездов из Бугульмы в Кандры и Туймазы

Электричка № 7290 отправится со станции Бугульма в 11.49 и прибудет в Кандры в 15.57.
Поезд № 7291 со станции Кандры отправится в 16.09 и прибудет в Бугульму в 16.34.
Выезд поезда № 7292 из Бугульмы запланирован на 17.20, прибытие в Кандры — 21.37.
Пригородный поезд № 7293 со станции Кандры проследует в 6.41, в Бугульме он будет в 7.03.
Электричка № 7294 из Бугульмы поедет в 7.32, а в Туймазы прибудет в 11.11.
Поезд № 6769 отправится со станции Туймазы в 11.37, прибытие на станцию Бугульма запланировано в 11.16.
«В расписании указано местное время», — уточнили в пресс-службе пригородной пассажирской компании.
Кроме того, с 7 июня по 31 июля, с 1 сентября по 5 октября по нечетным дням и с 2 по 30 августа по четным дням для поезда № 6761/6762 Набережные Челны — Бугульма отменят посадку и высадку пассажиров на станции Заинск.