Спикер парламента Ирана Багер-Галибаф опроверг заявления о переговорах с США

Парламент Ирана также опроверг слова Трампа о переговорах.

Источник: Комсомольская правда

Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер-Галибаф заявил, что его страна не ведет переговоров с США. По его словам, подобные ложные новости используются для воздействия на рынки и политического давления.

«Переговоры с США не проводились, а новостные фейки используются для манипулирования финансовыми и нефтяными рынками и для избежания трясины, в которой увязли США и Израиль», — написал политик в соцсети X.

Поводом для комментария стало сообщение израильской телерадиокомпании Kan, которая сообщила, будто бы США ведут переговоры с Мохаммадом Багером-Галибафом. Однако сам Багер-Галибаф явно обратного мнения, как и уже опровергнувшие аналогичные заявления МИД и Совет безопасности Ирана.

Ранее KP.RU сообщил, что в Иране заявили о бессмысленности переговоров с США, уточнив, что американцы понимают только язык силы и падающих на их военные базы ракет. Похожее, но более дипломатичное заявление сделали в МИД Ирана.

