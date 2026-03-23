Спикер парламента Ирана Багер-Галибаф опроверг заявления о переговорах с США

«Переговоры с США не проводились, а новостные фейки используются для манипулирования финансовыми и нефтяными рынками и для избежания трясины, в которой увязли США и Израиль», — написал политик в соцсети X.
Поводом для комментария стало сообщение израильской телерадиокомпании Kan, которая сообщила, будто бы США ведут переговоры с Мохаммадом Багером-Галибафом. Однако сам Багер-Галибаф явно обратного мнения, как и уже опровергнувшие аналогичные заявления МИД и Совет безопасности Ирана.
Ранее KP.RU сообщил, что в Иране заявили о бессмысленности переговоров с США, уточнив, что американцы понимают только язык силы и падающих на их военные базы ракет. Похожее, но более дипломатичное заявление сделали в МИД Ирана.