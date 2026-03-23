«Когда еще утренние сумерки, он выходил всегда на пробежку». Старший сын президента Беларуси Виктор Лукашенко рассказал, как его отец Александр Лукашенко привил ему любовь к спорту

Президент Национального Олимпийского комитета Виктор Лукашенко рассказал в эфире телеканала «Беларусь 5», как его отец, будущий президент Беларуси Александр Лукашенко, привил ему любовь к спорту.
«Ровняюсь на отца. Будучи руководителем сельскохозяйственного предприятия, он всегда находил время, чтобы сыграть в футбол. А ведь для человека на такой должности в летнюю пору рабочий день начинается уже в 6 утра. Именно до этого, когда еще утренние сумерки, он выходил всегда на пробежку. Пару раз и я с ним выбегал. Меня не надолго хватило», — рассказал старший сын Александра Лукашенко.
Александр Лукашенко с сыном Виктором. Фото: president.gov.by.
С тех пор Виктор Лукашенко убежден, что в вопросе отношения к спорту важнее всего — личный пример:
«Привить любовь к спорту у детей — это только личный пример. На собственном опыте это испытал как отец, прививающий любовь к спорту своим детям. Если у тебя принято по утрам делать зарядку и несколько раз в неделю заниматься спортом, то рано или поздно дети этому последуют».
У президента Беларуси большая семья. Фото: president.gov.by.
Кроме того, добавил Виктор Лукашенко, ряд жизненных факторов также влияет на закрепление и развитие юношеской любови к спорту в дальнейшей жизни.
Кстати, в свое время Александр Лукашенко сказал, что его старший сын Виктор самый послушный среди его детей.
