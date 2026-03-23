На Алтае 203 жителя Мамонтовского района воспользовались мобильной бригадой

Мобильной бригадой комплексного центра социального обслуживания населения Мамонтовского района Алтайского края, которая действует по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», с начала 2026 года воспользовались 203 жителя. Об этом сообщили в региональном министерстве социальной защиты.
Так, 150 пожилых жителей района и 8 граждан с инвалидностью прошли диспансеризацию и побывали на приеме у узких специалистов. Еще 45 человек посетили комплексный центр, чтобы получить социальные услуги.
За первую половину марта мобильная бригада обслужила 66 жителей сел Кадниково, Корчино, Островное, Украинка, Крестьянка, Покровка и поселка Первомайский. В их числе 54 человека старше 65 лет и двое граждан с инвалидностью были доставлены в медицинскую организацию, а 10 пожилых людей побывали в комплексном центре.
Координатором работы стала заведующая отделением социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов Елена Медведева. Водитель специального автомобиля доставлял граждан по утвержденному маршруту. Специалисты по социальной работе комплексного центра встречали прибывшую группу и обеспечивали сопровождение и поддержку каждого человека при получении медицинских и социальных услуг.
В 2026 году с помощью мобильных бригад на диспансеризацию было доставлено около 2154 сельских жителя старше 65 лет и инвалидов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.