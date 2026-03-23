Гиревики из Пермского края выиграли восемь наград на первенстве России

Спортсмены из Пермского края выиграли восемь наград на первенстве России по гиревому спорту в Орле. Спортивно-массовое мероприятие организовали при поддержке нацпроекта «Спорт России», сообщили в администрации города.
На соревнованиях выступали гиревики в возрасте 19−23 лет. Всего в состязании приняли участие 200 спортсменов из 35 регионов России. Спортсмены из Пермского края принесли в копилку сборной региона восемь наград: четыре золотых, три серебряных и одну бронзовую медали.
По итогам выступлений сборная Пермского края получила три путевки на первенство мира в Индию. Соревнования запланированы с 1 по 6 октября 2026 года.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.