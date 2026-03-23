Премия «Ника» посмертно присуждена Игорю Золотовицкому

Игорь Золотовицкий посмертно удостоен почетной премии «Ника» за вклад в кинематографические науки, критику и образование, награду передали его семье.
Золотовицкий скончался 14 января, ему было 64 года.
На церемонии писатель Евгений Гришковец отметил его роль в развитии школы-студии МХАТ.
«Игорь Яковлевич был чудом, радостью, был ректором, чей голос раздавался по аудиториям. Он заполнял собой всю школу-студию», — сказал он.
Ученица Золотовицкого Полина Гагарина также выступила на церемонии.
«Игорь Яковлевич — наше золото, наш большой папа. Мы очень скучаем», — сказала она.
Премию получила семья актера — его жена и сыновья. Сын Золотовицкого Алексей отметил значение отца.
«Мне кажется, папа — пример того, что хороший человек — это профессия», — сказал он.
Игорь Золотовицкий родился 18 июня 1961 года в Ташкенте. В 1983 году окончил Школу-студию МХАТ и был принят в труппу театра.
С 1989 года он преподавал в Школе-студии МХАТ, а с 2013 года занимал пост ректора. Также снимался в кино и сериалах, включая «Три полуграции», «Одесский пароход» и другие проекты.
Золотовицкий был удостоен звания заслуженного артиста России и заслуженного деятеля искусств РФ.
Ранее сообщалось, что последняя роль Золотовицкого в сериале «Улица Шекспира» вызвала обсуждение среди зрителей, которые сочли ее символичной на фоне его смерти.