Американист Ордуханян: Трамп ведет подлую игру, говоря о переговорах с Ираном

Политолог-американист Рафаэль Ордуханян уличил Дональда Трампа во лжи из-за его слов о предстоящем перемирии с Ираном. Он уверен, что звучит очередная ложь.
Ранее глава Белого дома заявил, что США прекращают все военные удары по Ирану на пять дней после удачных переговоров. Эксперт отмечает, что никаких контактов у американского президента с Ираном нет и быть не может, так как уже выпущена шиитская фетва о джихаде.
Вместо якобы заявленных контактов с Ираном, идут другие переговоры: с союзниками по НАТО, с монархами Персидского залива, с курдскими повстанцами.
— Для подготовки наземной военной операции. Все это делается для отвода глаз, — сообщил политолог в беседе с Lenta.ru.
Ордуханян высказывает мнение, что и Иран никоим образом не собирается прекращать военные действия. Американцы же понимают — без наземной операции успеха им не добиться. Но пока не удается найти того, кто возьмет это на себя. Трамп пытается уговорить союзников по НАТО, убедить курдов, что за операцией стоит «якобы создание курдского независимого государства».
— Здесь абсолютно конкретная англосаксонская подлая игра. Трамп продолжает играть в нее, — заключил эксперт, отметив, что будет следующая волна эскалации конфликта.
Что касается переговоров Дональда Трампа, то в беседе с журналистами он не стал уточнять с кем конкретно ведется диалог. Единственное, что подчеркнул глава США, что это не верховный лидер Моджтаба Хаменеи, передает 360.ru.
Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, доктор исторических наук Борис Долгов в свою очередь отметил, что последствия эффективных ударов Ирана по противникам показали, что он способен выдержать первоначальную агрессию и может дать соразмерный ответ.
Востоковед отмечает, что, возможно, скоро будет достигнут какой-то консенсус.
— Иран пойдет на уступки, но не на ультимативные требования США и Израиля. Это был бы лучший вариант для всех участников конфликта и для мирового сообщества в целом, — полагает собеседник Life.ru.