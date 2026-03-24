Это стоит увидеть: на площади Абая показали настоящую культуру тюркского мира

В этом году на площади Абая праздник обрел особое звучание: здесь развернулась яркая выставка-ярмарка ремесел тюркских народов, собравшая мастеров из разных уголков большого культурного пространства.
Место, где встречаются традиции.
Площадь Абая на несколько дней превратилась в настоящий мост между эпохами и народами. Под открытым небом, на фоне гор и городской суеты, ожили древние ремесла — те самые, что веками передавались из поколения в поколение.
Организаторами выступили акимат Алматы совместно с международной организацией ТЮРКСОЙ — структурой, которая уже много лет объединяет тюркские страны через культуру. И это чувствовалось: атмосфера была неформальной, теплой, почти семейной.
Шесть стран — одна культурная нить.
На ярмарке можно было буквально пройтись по карте тюркского мира. Свои работы представили мастера из Казахстана, Турции, Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.
У каждого — своя история, свой стиль, но при этом удивительное ощущение родства. Где-то — схожие орнаменты, где-то — похожие техники, а где-то — один и тот же смысл, зашифрованный в узорах.
Это напоминание: несмотря на границы, у тюркских народов есть общее культурное ДНК.
Вещи с душой, а не с конвейера.
Главное, что цепляло — это подлинность. Здесь не было безликих сувениров «на поток». Каждое изделие — с характером.
Керамика с ручной росписью, в которой читаются древние символы. Вышивка, где каждый стежок — как часть семейной истории. Войлочные изделия, пахнущие степью и шерстью. Текстиль с насыщенными, «живыми» цветами. Ювелирные украшения, будто найденные в сундуке предков. Национальная одежда, в которой хочется не просто сфотографироваться, а понять ее смысл.
Мастера не просто продавали — они рассказывали. Объясняли, почему именно такой узор, откуда пришла техника, что означает тот или иной элемент. И в эти моменты ярмарка превращалась в живой музей.
Наурыз как точка обновления.
Важно и то, что событие прошло именно в дни Наурыза. Этот праздник — про начало, про обновление, про возвращение к корням. И выставка органично вписалась в этот смысл.
Пока одни приходили за покупками, другие — за ощущением связи с прошлым. Кто-то впервые узнавал, как делают войлок, а кто-то вспоминал, как такие же узоры были у бабушки дома.
Почему это важно сейчас.
В мире, где все быстрее и цифровее, такие события становятся особенно ценными. Они замедляют. Возвращают к реальности, к рукам, к материалу, к истории.
И, возможно, именно поэтому вокруг ярмарки было столько людей — не из-за «галочки» в программе праздника, а из-за искреннего интереса.
Потому что в какой-то момент каждый из нас ищет нечто настоящее. И на площади Абая в эти дни это настоящее можно было не просто увидеть — его можно было потрогать, услышать и унести с собой.