Четыре особых охраняемых природных зон появятся в Ленобласти в 2026 году

В 2026 году в Ленобласти планируется создать четыре новые особо охраняемые природные территории (ООПТ). Об этом сообщили в пресс-службе региональном отделении Всероссийского общества охраны природы.
По словам ВООП, среди новых ООПТ будут территории «Зеленецкие мхи» (Волховский, Тихвинский и Киришский районы), «Дубоемский мох» (Сланцевский район), «Ялкала-Алакуль» (Выборгский район) и «Верховья рек и парков Петергофской дороги» (Ломоносовский район).
— Сейчас в Ленинградской области насчитывается 58 охраняемых природных зон, — рассказали в пресс-службе ведомства. Представители регионального отделения ВООП также отметили, что уже принимали участие в создании таких ООПТ, как памятник природы «Бухта Желтая» и заказник «Ковалевский лес». — Мы готовы и дальше поддерживать развитие новых охраняемых территорий и помогать в организации экологических маршрутов.