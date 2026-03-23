Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Четыре особых охраняемых природных зон появятся в Ленобласти в 2026 году

Всего в Ленобласти насчитывается 58 таких территорий.

В 2026 году в Ленобласти планируется создать четыре новые особо охраняемые природные территории (ООПТ). Об этом сообщили в пресс-службе региональном отделении Всероссийского общества охраны природы.

По словам ВООП, среди новых ООПТ будут территории «Зеленецкие мхи» (Волховский, Тихвинский и Киришский районы), «Дубоемский мох» (Сланцевский район), «Ялкала-Алакуль» (Выборгский район) и «Верховья рек и парков Петергофской дороги» (Ломоносовский район).

— Сейчас в Ленинградской области насчитывается 58 охраняемых природных зон, — рассказали в пресс-службе ведомства. Представители регионального отделения ВООП также отметили, что уже принимали участие в создании таких ООПТ, как памятник природы «Бухта Желтая» и заказник «Ковалевский лес». — Мы готовы и дальше поддерживать развитие новых охраняемых территорий и помогать в организации экологических маршрутов.