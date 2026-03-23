Займы в микрофинансовых организациях разрешили погасить маткапиталом

Средства маткапитала теперь можно использовать на погашение займов и процентов по ним, взятых в микрокредитных компаниях для приобретения или строительства жилья. Условие — МФО должна полностью принадлежать субъекту РФ или быть им учреждённой. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, пишет «Парламентская газета».