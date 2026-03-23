Депутат Чижов: затяжная война на Ближнем Востоке выгодна РФ только первое время

Депутат Госдумы, член бюджетного комитета Сергей Чижов рассказал, каким образом затяжной конфликт между США, Израилем и Ираном может повлиять на Россию. Парламентарий отмечает, что первое время российскому бюджету будет выгоден резкий рост цен на нефть, вызванный обострением ситуации на Ближнем Востоке. Частичная отмена санкций против России тоже положительно скажется на поступлениях в бюджет.
Но при затяжном конфликте может произойти падение мировой экономики, что, в свою очередь, снизит спрос на российские энергоносители, пишет Газета.ru.
Чижов отметил, что цены на нефть уже закрепились на высоком уровне, что способствует пополнению российской казны, это значит, что принятый на 2026-й год бюджет может стать профицитным. Если же конфликт начнет затягиваться, то цены неизменно будут падать, а значит, снижаться доходы бюджета.
В России обеспокоены судьбой Ирана, поскольку страна является нашим союзником и экономическим партнером.
Тем временем в Кремле отметили, что фиксируют множество противоречивых заявлений по ситуации вокруг Ирана, но надеются на скорое урегулирование конфликта, передает 360.ru.
Свежий арабский опыт показывает, что защищать союзников за свой счёт никто не торопится. Нет спешных поставок ПВО. Нет немедленно отправленных войск. Нет даже значимых заявлений, кроме как о «большом сюрпризе». Единственная страна, которую Штаты продолжат защищать всеми возможными способами, — это Израиль, отмечается в материале Царьграда.