В Ростовской области работникам предприятия ЖКХ вернули долги по зарплате

На Дону прокуратура заставила предприятие ЖКХ выплатить работникам долг в 200 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области прокуратура Милютинского района добилась погашения долгов по зарплате перед работниками предприятия жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Сотрудники прокуратуры провели проверку после обращений граждан. Выяснилось, что у организации накопилась задолженность перед 13 работниками на общую сумму свыше 200 тысяч рублей.

Работодателю внесли представление, а также начали рассматривать вопрос о привлечении руководителя к ответственности по статье «Нарушение трудового законодательства» (ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ). После вмешательства прокуратуры долги перед сотрудниками полностью погасили.

