Брошенная в туалете младенцем китаянка воссоединилась с семьей спустя 28 лет

История 28-летней Хун Янли, выросшей в Нидерландах, завершилась долгожданной встречей с биологическими родителями в Китае. Еще в 1998 году, всего через два дня после рождения девочки, ее дед по отцовской линии из-за предубеждений против рождения ребенка женского пола тайно вывез младенца в соседнюю деревню и оставил в общественном туалете, приложив к ней лишь немного денег, молоко и записку с датой рождения.
Отец девочки, Сюй Лихун, не решился заявить в полицию на собственного отца, но всю жизнь прожил с чувством невыносимой вины. Его жена Ян Сяоин так и не смогла простить свекра, а сам брак был омрачен постоянными поисками пропавшего ребенка, которые долгие годы не приносили результата. Девочку нашел случайный прохожий, после чего она попала в детский дом, а спустя год была усыновлена голландской парой.
Янли выросла в любви и заботе, но, став взрослой, почувствовала внутреннюю потребность найти свои истоки. Она обратилась к китайским волонтерам, которые с помощью ДНК-теста смогли установить связь с ее биологическими родителями. Спустя 28 лет, 14 марта 2026 года, Янли впервые прилетела на свою историческую родину.
Несмотря на языковой барьер, встреча прошла невероятно эмоционально. Мать не могла сдержать слез, а отец преподнес дочери традиционные подарки: золотой браслет и нефритовый кулон. Родители Янли выразили глубокую благодарность голландской паре за то, что они вырастили их дочь замечательным человеком. В планах семьи — совместная поездка в Нидерланды летом, чтобы поблагодарить тех, кто дал Янли путевку в жизнь, передает South China Morning Post.
Бывший советский военный Сергей Красноперов спустя 40 лет жизни в Афганистане вернулся в Россию и после многолетней разлуки встретился с матерью в Курганской области.