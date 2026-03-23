Нижегородское «Торпедо» громит «Северсталь» в первом мачте плей-офф 4:1

ХК «Торпедо» поебждает «Северсталь» в первой встрече в ⅛ финала плей-офф Кубка Гагарина. Матч проходил в Череповце 23 марта.
Первый период был напряженным по игре и «сухим» по счету. Первую забитую шайбу болельщики увидели во втором периоде — автором гола стал игрок «автозаводцев» Владислав Фирстов. Спустя пять минут «Торпедо» удвоило преимущество благодаря голу Никиты Шавина.
В третьем отрезке матча хозяева отыграли одну шайбу. Однако нижегородцы забросили еще две. Голами отличились Егор Виноградов и Андрей Белевич.
Ранее сообщалось, что памятник Горькому оделся в шарф «Торпедо» перед плей-офф Кубка Гагарина.