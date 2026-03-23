Вечерний @Калининград: ДТП в Гурьевске, парк Гагарина и цены на бензин

Александр Матвеев — известный калининградский фотохудожник, фокусирующийся в своих работах на городских и природных ландшафтах, а также исследовании того, как жители нашей области относятся к своей физической и социальной среде. В течение 15 лет он совмещал работу в региональных СМИ с сотрудничеством с местными музеями, занятием творчеством, участвовал во многих престижных выставках. В частности, был участником Первой триеннале российского современного искусства в категории «Верность месту» в музее «Гараж» (Москва). В октябре 2025 года Александр, которому на тот момент исполнилось 40 лет, возглавил Калининградскую региональную общественную организацию «Союз фотохудожников». В интервью «Новому Калининграду» он рассказал, в какую сторону будет двигаться организация, в чем специфика местной калининградской фотографии и почему важно изучать опыт мастеров советского времени.