Калининградский «Водоканал» устроил научное шоу с водой в Музее Мирового океана

Калининградский «Водоканал» присоединился к экологическому марафону «Все реки текут в океан», который прошел в Музее Мирового океана. Центральная лаборатория предприятия провела экспресс-анализ проб воды по трем ключевым показателям: цветность, содержание водорода и аммиака.

Юных посетителей ждал особый сюрприз — сотрудники «Водоканала» устроили для них настоящие эксперименты с водой. Дети с интересом наблюдали, как вода меняет свойства, и, возможно, впервые задумались о том, сколько всего скрывается за обычным, казалось бы, прозрачным составом.

Результаты анализов попадут на Аквакарту Калининграда, где соберут данные о состоянии городских водоемов. Так наука, экология и детское любопытство встретились в одном месте.