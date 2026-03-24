Женщина устроила переполох, заснув в квартире с детьми в Актау

Любящая поспать жительница Актау устроила переполох в высотке. Инцидент произошел в одной из многоэтажек 4-го микрорайона, передает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Как пишет издание Lada.kz, информация о возможном происшествии появилась днем 23 марта 2026 года. Сообщалось, что в квартире на шестом этаже в доме № 57 произошла трагедия.

Как пояснили в Департаменте полиции Мангистауской области, мужчина обратился за помощью, заявив, что его жена якобы наложила на себя руки. При этом он не мог попасть в квартиру.

На место прибыли правоохранители, которые в свою очередь обратились за помощью к спасателям. По информации ДЧС региона, для доступа в квартиру была задействована автолестница. Огнеборцы проникли в квартиру через окно.

После этого выяснилось, что женщина жива — она спала. Внутри также находились двое детей в возрасте трех и одного года.

Ранее сообщалось, что обессиленной 70-летней женщине помогли спасатели Акколя.