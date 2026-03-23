Доход упал до 0,55%, но он еще есть: Группа Би-2 продолжает зарабатывать деньги в России

Несмотря на отъезд из России и нелицеприятные политические высказывания группа «Би-2» продолжает вести здесь бизнес. Как сообщает «Газета.Ru», в 2025 году доход коллектива составил 1 млн рублей — всего 0,55% от их старых доходов, но он все же есть.
В 2010 году музыканты зарегистрировали ООО «Группа Би-2». На протяжении нескольких лет их бизнес приносил им многомиллионные доходы. В 2021 году они заработали 181 млн рублей. Однако после начала СВО группа покинула Россию, что резко обрубило ей средства к существованию. В 2022 году их доход составил 2,2 млн рублей, а в 2025 году — всего 1 млн рублей, при этом убытки достигли 1,7 млн рублей.
После признания Егора Бортника* иноагентом, он попытался продолжить бизнес в России, сменив имя на Игорь Бортник*, чтобы избежать ограничений, связанных с этим статусом. Однако, когда об этом стало известно, Минюст обновил данные в реестре иноагентов, включив туда информацию о новом имени музыканта.
За границей группа также не добивается больших успехов. Их концерты проходят в небольших залах с полупустой аудиторией. В конце 2025 года коллектив отправился в большой тур по США, который принес всего около 4 млн рублей.
Ранее KP.RU сообщил, что в 2024 году коллектив Би-2, скитающийся по миру в поисках хоть каких-то доходов, попал в тюрьму в Таиланде.
* — физлицо, признанное иноагентом в России.