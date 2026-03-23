Врач Бурнацкая рассказала, как правильно делать укол дома

Медицинские инъекции в домашних условиях требуют строгого соблюдения правил асептики и техники введения, поскольку ошибки чреваты абсцессами, эмболией и повреждением нервов. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-терапевт, Светлана Бурнацкая.
По словам специалиста, правила введения делятся на три ключевых этапа. Сначала необходимо правильно выбрать место для укола. При самостоятельной инъекции предпочтительна верхняя наружная четверть ягодицы или средняя треть переднелатеральной поверхности бедра. При выполнении укола другому человеку обычно используется ягодица или дельтовидная мышца плеча. Иглу в ягодицу вводят перпендикулярно, а в бедро под углом 90 градусов или слегка под углом при выраженном подкожном слое.
Второй этап предполагает осмотр кожи в месте инъекции на наличие гнойничков, ран или раздражения. Третий этап касается непосредственно техники введения. Перед уколом следует набрать препарат, поднять шприц иглой вверх, постучать по корпусу и медленно двигать поршень до появления капли раствора на кончике иглы. При самостоятельном уколе необходимо лечь или облокотиться для расслабления мышцы, затем резким движением ввести иглу на три четверти длины и медленно нажать на поршень. После введения иглу быстро извлекают и прижимают спиртовой тампон. Если укол делают другому человеку, кожу фиксируют пальцами, растягивая ее, а у худых пациентов собирают в складку. Скорость введения зависит от препарата, масляные растворы требуют медленного введения.
Врач также подчеркнула важность проверки срока годности препарата и шприца, а также целостности иглы. При возникновении инфильтрата в виде покраснения, отека и повышения температуры в месте укола рекомендуется полуспиртовой компресс или йодная сетка. В случае резкой боли или прострела в ногу необходимо немедленно прекратить введение, так как игла могла задеть нерв. При головокружении, сыпи или затруднении дыхания следует незамедлительно вызвать скорую помощь. Бурнацкая заключила, что строгая стерильность, правильный выбор зоны и уверенное введение гарантируют безопасность, а при любых сомнениях необходимо обратиться к врачу.
