Врач Бурнацкая рассказала, как правильно делать укол дома

Второй этап предполагает осмотр кожи в месте инъекции на наличие гнойничков, ран или раздражения. Третий этап касается непосредственно техники введения. Перед уколом следует набрать препарат, поднять шприц иглой вверх, постучать по корпусу и медленно двигать поршень до появления капли раствора на кончике иглы. При самостоятельном уколе необходимо лечь или облокотиться для расслабления мышцы, затем резким движением ввести иглу на три четверти длины и медленно нажать на поршень. После введения иглу быстро извлекают и прижимают спиртовой тампон. Если укол делают другому человеку, кожу фиксируют пальцами, растягивая ее, а у худых пациентов собирают в складку. Скорость введения зависит от препарата, масляные растворы требуют медленного введения.