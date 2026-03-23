«Что такие черти делают в Думе?»: Боня потребовала «отменить» Милонова

Телеведущая и блогерша Виктория Боня на своей странице в соцсети выступила с резкой критикой в адрес депутата Государственной думы Виталия Милонова. Она публично подвергла сомнению компетентность парламентария, поставив под вопрос целесообразность его пребывания на столь высоком государственном посту.

— Что такие черти делают в Думе? Мне интересно, за долгие-долгие годы… Причем он давно уже сидит как депутат в Думе. Он хотя бы одно полезное дело сделал или нет? — возмутилась Боня.

Она охарактеризовала манеру общения политика как недопустимую, назвав его поведение «разжиганием ненависти к женщинам». Блогерша в качестве доказательства привела ряд скандальных высказываний парламентария. Так, она напомнила о его резких репликах в адрес российских женщин, которые посещают Дубай, и упомянула оскорбления, направленные в сторону певицы Ольги Серябкиной.

По словам Бони, агрессивная риторика Милонова уже не раз приводила к серьезным последствиям. Она заявила, что после его высказываний у двух женщин якобы случились инсульты. Телеведущая призвала общественность обратить внимание на подобные инциденты и заявила, что люди, позволяющие себе публичные оскорбления и унижение достоинства граждан, не должны представлять интересы страны в высшем законодательном органе.

Сваха и телеведущая Роза Сябитова также раскритиковала Милонова, который назвал женщин, ожидающих дорогих подарков к 8 Марта, «проститутками». Она призналась, что ей искренне жаль парламентария, который мыслит через устаревшие стереотипы.

