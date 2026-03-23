Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Радиостанция «Судного дня» передала два новых зашифрованных сообщения

В эфире УВБ-76 прозвучали слова «тминохорь» и «староверный».

Источник: Аргументы и факты

Радиостанция УВБ-76 («Радиостанция Судного дня») в понедельник передала в эфир еще два новых зашифрованных сообщения, говорится в Telegram-канале, который ведет мониторинг ее активности.

В 15.32 по мск было передано сообщение «НЖТИ 31018 ТМИНОХОРЬ 5706 7459, а в 17.14 по мск прозвучало: “НЖТИ 78923 СТАРОВЕРНЫЙ 4137 8296”.

Отметим, в 11.07 по мск в эфире радиостанции УВБ-76 прозвучало слово «задаточный».

Напомним, радиостанция «Судного дня» начала вещание в 1970-х годах. Основную часть времени в эфире звучит радиолокационное жужжание, но периодически передаются голосовые закодированные сообщения. Официальных разъяснений по поводу работы станции нет.