Витамин C не снижает риск болезней, показали исследования

Ученые выяснили, что витамин C не защищает от простуды, инфаркта и рака, его польза оказалась ограниченной.

Источник: Аргументы и факты

Витамин C не снижает риск простуды, сердечно-сосудистых заболеваний и рака, показали современные исследования, опубликованные на портале The Conversation.

Витамин C необходим организму: он участвует в синтезе коллагена, заживлении ран, усвоении железа и выполняет антиоксидантную функцию. При его дефиците развивается цинга.

Однако данные исследований показали, что добавки витамина C не дают ожидаемого профилактического эффекта.

Регулярный прием не снижает риск простуды. Он может лишь немного сократить продолжительность болезни и ослабить симптомы при дозах свыше 1000 мг в день. Прием после появления симптомов заметного результата не дает.

Также не подтверждено влияние витамина C на сердечно-сосудистые заболевания. Он не снижает риск инфаркта, инсульта или стенокардии. Отмечаемое снижение давления признано клинически незначительным.

Аналогичные выводы сделаны и в отношении онкологии: добавки витамина C не предотвращают развитие рака, включая рак легких, молочной железы и кишечника.

При этом избыток вещества может вызвать побочные эффекты, включая диарею, тошноту, боли в животе и повышенный риск образования камней в почках. Верхний безопасный предел составляет 2000 мг в день.

Ученые отмечают, что суточная норма витамина C для взрослого — около 45 мг, и ее можно получить из обычного рациона, включая овощи и фрукты.

Ранее сообщалось, что причиной упадка сил весной может быть хронический стресс и дефицит витаминов, в том числе витамина D.