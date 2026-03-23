Витамин C не снижает риск болезней, показали исследования

Витамин C не снижает риск простуды, сердечно-сосудистых заболеваний и рака, показали современные исследования, опубликованные на портале The Conversation.
Витамин C необходим организму: он участвует в синтезе коллагена, заживлении ран, усвоении железа и выполняет антиоксидантную функцию. При его дефиците развивается цинга.
Однако данные исследований показали, что добавки витамина C не дают ожидаемого профилактического эффекта.
Регулярный прием не снижает риск простуды. Он может лишь немного сократить продолжительность болезни и ослабить симптомы при дозах свыше 1000 мг в день. Прием после появления симптомов заметного результата не дает.
Также не подтверждено влияние витамина C на сердечно-сосудистые заболевания. Он не снижает риск инфаркта, инсульта или стенокардии. Отмечаемое снижение давления признано клинически незначительным.
Аналогичные выводы сделаны и в отношении онкологии: добавки витамина C не предотвращают развитие рака, включая рак легких, молочной железы и кишечника.
При этом избыток вещества может вызвать побочные эффекты, включая диарею, тошноту, боли в животе и повышенный риск образования камней в почках. Верхний безопасный предел составляет 2000 мг в день.
Ученые отмечают, что суточная норма витамина C для взрослого — около 45 мг, и ее можно получить из обычного рациона, включая овощи и фрукты.
