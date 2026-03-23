Нутрициолог Дивинская рассказала, сколько сладкого можно есть в сутки

Взрослый человек не должен потреблять более 50 граммов, или 12 чайных ложек, сахара в сутки, согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. Об этом NEWS.ru заявила доказательный нутрициолог, биохимик, специалист по коррекции пищевого поведения Анна Дивинская.
По словам специалиста, норма ВОЗ касается именно добавленного сахара, который производитель искусственно включает в продукт, а не того, что содержится в цельных фруктах или молоке. Идеальным ориентиром она назвала 25 граммов в сутки, а для детей до 18 лет норма такая же или более строгая.
Дивинская пояснила, что одна банка газировки объемом 330 миллилитров содержит около 35 граммов добавленного сахара, в йогурте с наполнителем содержится 15−20 граммов, а в стакане пакетированного сока 20−25 граммов. Человек, не следящий за составом продуктов, легко превышает норму в два-три раза, даже не употребляя конфеты, отметила нутрициолог. При частом включении в рацион пирожных и тортов со временем может возникнуть сахарная зависимость, добавила она.
