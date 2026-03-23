«Торпедо» с победы начало плей-офф КХЛ

Уже в стартовом периоде наши хоккеисты выглядели предпочтительнее, создавая более опасные моменты. На 29-й минуте классную комбинацию разыграла первая тройка гостей. Нашу первую шайбу в плей-офф забросил Владислав Фирстов. На 34-й минуте неотразимо бросил Никита Шавин, а на 44-й — Егор Виноградов. Хозяевам удалось изменить цифры 0:3 на 1:3 за 3.05 до финальной сирены. А когда до неё оставалось 23 секунды, Андрей Белевич забил в пустые ворота. Соотношение бросков в створ — 25:23 в пользу череповчан.