«Торпедо» с победы начало плей-офф КХЛ

Счёт первой игры «Северсталь» (Череповец) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 1:4 (0:0, 0:2, 1:2).
Уже в стартовом периоде наши хоккеисты выглядели предпочтительнее, создавая более опасные моменты. На 29-й минуте классную комбинацию разыграла первая тройка гостей. Нашу первую шайбу в плей-офф забросил Владислав Фирстов. На 34-й минуте неотразимо бросил Никита Шавин, а на 44-й — Егор Виноградов. Хозяевам удалось изменить цифры 0:3 на 1:3 за 3.05 до финальной сирены. А когда до неё оставалось 23 секунды, Андрей Белевич забил в пустые ворота. Соотношение бросков в створ — 25:23 в пользу череповчан.
Торпедовский состав: Костин (Шугаев в запасе); Сизов (А) — Конюшков, Гончарук — Летунов — Фирстов; Нарделла — Силаев, Виноградов — Ткачёв (А) — Атанасов; Науменков — Журавлёв, Соколов — Кручинин (К) — Гераськин; Бойков (не играл); Шавин — Белевич — Принс; Свищёв (не играл).
Вторая игра серии состоится в Череповце 25 марта. Третий и четвертый матчи пройдут в Нижнем Новгороде 27-го и 29-го числа.