Самолет врезался в пожарную машину в аэропорту Нью-Йорка, есть погибшие

Инцидент произошел поздним вечером 22 марта. Самолет уже завершил посадку и двигался к месту стоянки со скоростью порядка 48 километров в час, когда произошло столкновение с пожарным расчетом. Оба пилота воздушного судна погибли. Двое сотрудников полиции, находившихся на месте, были госпитализированы с переломами. Врачи оценивают их состояние как стабильное.