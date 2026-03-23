Самолет врезался в пожарную машину в аэропорту Нью-Йорка, есть погибшие

Пассажирский лайнер авиакомпании Air Canada столкнулся с автомобилем экстренной службы на взлетно-посадочной полосе в нью-йоркском аэропорту Ла-Гуардия. После удара лайнер «присел» на хвост, получив значительные повреждения носовой части фюзеляжа.
Инцидент произошел поздним вечером 22 марта. Самолет уже завершил посадку и двигался к месту стоянки со скоростью порядка 48 километров в час, когда произошло столкновение с пожарным расчетом. Оба пилота воздушного судна погибли. Двое сотрудников полиции, находившихся на месте, были госпитализированы с переломами. Врачи оценивают их состояние как стабильное.
На борту лайнера в момент столкновения были 72 пассажира и еще двое членов экипажа, кроме погибшего летного состава. Работа аэропорта Ла-Гуардия была экстренно приостановлена. На месте катастрофы продолжают работать оперативные службы, эксперты приступили к расследованию обстоятельств, из-за которых пожарная техника оказалась на пути следования самолета, передает телеканал NBC News.
Самолет американской авиакомпании United Airlines Boeing 737 MAX 8, который летел из Нью-Джерси в Джексонвилл, экстренно вернулся в аэропорт отправления из-за столкновения с птицей, которая разбила лобовое стекло в кабине пилотов.