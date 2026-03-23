Сборщик отходов в Ростовской области должен возместить ущерб в 2,9 млн рублей

Компанию, которая занимается сборкой отходов в Ростовской области, обязали возместить ущерб, нанесенный почвам. Об этом сообщили в управлении Росприроднадзора.
Как пояснили в ведомстве, в июне 2025 года во время проверки на территории в 4610 кв. метров обнаружили строительные отходы, они были сброшены прямо на землю. Размер вреда оценили в 2,9 млн рублей.
Добровольно компания не стала выплачивать деньги. В связи с этим Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора обратилось в суд.
Добавим, похожее дело ранее рассмотрели в связи с захламлением земли в Аксайском районе Ростовской области.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.