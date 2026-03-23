Нетаньяху и Трамп провели телефонный разговор, обсудив ситуацию вокруг Ирана

Нетаньяху заявил, что Израиль готов защищать жизненно важные интересы страны в условиях конфликта с Ираном.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор в понедельник, 23 марта. Представители стран обсудили ситуацию вокруг Ирана. Об этом израильский политик сообщил в видеообращении, опубликованном в соцсети.

«Сегодня я разговаривал с нашим другом, президентом Трампом. Президент Трамп считает, что есть шанс использовать наши огромные военные успехи в для реализации военных целей через соглашение», — заявил Нетаньяху.

По словам премьер-министра, Израиль намерен продолжать наносить удары по территории Ирана. Это позволит стране защитить ее жизненно важные интересы в условиях вооруженного конфликта.

Ранее KP.RU сообщал, что США и Иран провели переговоры по завершению войны на Ближнем Востоке. Как заявил Трамп, по итогам контактов Вашингтон решил отложить удары по иранским электростанциям и другим энергообъектам на пять дней.

