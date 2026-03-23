Танкист группировки «Север» с позывным «Архангел» рассказал, почему сменил автосервис на танк, как чувствовать машину и почему в бою инженерная смекалка порой важнее калибра орудия.
— Механик-водитель — это мое, — говорит «Архангел», не отводя взгляда от горизонта. — Я всю жизнь с машинами, мне так проще. Если что-то пошло не так, я должен это услышать первым — по звуку, по тому, как двигатель «дышит» под нагрузкой. В танке времени на консилиумы нет. Если машина встала в «красной зоне», у тебя есть считаные минуты, чтобы понять, оживет она или нет. Ты должен лезть и исправлять, пока железо еще не остыло.
Свой позывной он получил заслуженно. Для пехоты, прижатой минометами к земле, появление его «тэшки» — это всегда спасение. Когда танк выходит на прямую наводку, принимая на себя основной удар и расчищая путь штурмовикам под Лиманом Первым, он действительно становится ангелом-хранителем.
— Меня так прозвали, потому что для пехоты танк — это надежная стена. Если мы вовремя выскочили, если прикрыли огнем и дали им пройти дальше, значит, мы свою работу сделали. За ребят переживаешь порой больше, чем за себя. Экипаж для меня — это семья, понимаете? Если я допущу ошибку, если машина заглохнет в чистом поле, я подставлю их всех, — делится мехвод. — Каждую царапину на башне, каждый перебитый трак чувствую, как на собственной коже.
Особенно остро это проявилось во время эвакуации подбитой машины. Задача звучала просто: «вытащить технику», но на деле это превратилось в 48-часовой ад. Танк был избит, топливные магистрали перебиты, солярка заливала все вокруг. Машина «села» и замерла. Эвакуационный БРЭМ надрывался, но не мог сдвинуть.
— Основная проблема — FPV-дроны. Они не давали эвакуации подойти, караулили нас, как стервятники. Но пришлось лезть в потроха прямо там, под взрывами. Руки по локоть в мазуте, песок на зубах скрипит, а ты крутишь эти трубки, пытаешься зажать их чем попало. Нашли какие-то старые шланги, проволоку, зажимы… Но в итоге — она чихнула, выплюнула облако дыма и наконец пошла! — вспоминает «Архангел».
Пока на передовой гремят выстрелы, он остается на посту — за рычагами, в самом эпицентре. И пока работает двигатель, пока в руках гаечный ключ, а в сердце — ответственность за товарищей, надежда на возвращение жива.
КСТАТИ.
Танк Т-72Б3М — модификация базового Т-72, который начали производить еще в 1972 году. У обновленной машины мотор на 1130 лошадиных сил, 125-мморудие с улучшенной баллистикой, прицелом «Сосна-У», цифровым баллистическим вычислителем и панорамным прицелом. Также установлена динамическая защита «Реликт».