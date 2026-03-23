Танкист группировки «Север» с позывным «Архангел» рассказал, почему сменил автосервис на танк

— Механик-водитель — это мое, — говорит «Архангел», не отводя взгляда от горизонта. — Я всю жизнь с машинами, мне так проще. Если что-то пошло не так, я должен это услышать первым — по звуку, по тому, как двигатель «дышит» под нагрузкой. В танке времени на консилиумы нет. Если машина встала в «красной зоне», у тебя есть считаные минуты, чтобы понять, оживет она или нет. Ты должен лезть и исправлять, пока железо еще не остыло.