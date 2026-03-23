Кардиолог Кондрахин: головная боль может стать предвестником инсульта

Трагичная смерть китайской стримерши Ван Ефэй, известной как Сестра Ван Чжа, обсуждалась во всем мире. Девушка внезапно скончалась от обширного кровоизлияния в ствол мозга — это одна из самых тяжелых форм инсульта.
Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал, почему при диагнозе «кровоизлияние в ствол мозга» счет идет на минуты и спасти человека почти невозможно.
Шансы на спасение отсутствуют из-за особенностей анатомии человека. В мозговом центре сосредоточены жизненно важные точки, такие как дыхательный и сердечно-сосудистый центр, поэтому их повреждение делает оказание помощи практически невозможным.
— Пожилые люди чаще страдают от ишемического инсульта (закупорки сосудов), тогда как геморрагический инсульт (разрыв сосуда с кровоизлиянием) — это удел молодых, — говорит врач в беседе с aif.ru.
Причина в том, что молодые люди часто игнорируют гипертонию, тогда как пожилые стараются ее контролировать.
Головная боль, особенно если она становится хронической, тоже может указывать на надвигающиеся проблемы, она не должна оставаться без внимания.
В отличие от инфаркта миокарда, инсульт часто развивается внезапно и без явных предвестников. Поэтому при хронической головной боли неврологических симптомах, таких как мелькании мушек перед глазами, выраженных головокружениях, нужно обратиться за помощью.
Кстати, в силу особенностей строения организма и гормонального фона, женщины испытывают головную боль чаще, а вот у мужчин это редкость и если начала болеть голова, это 100-процентный сигнал обращаться в больницу.
Тем временем, петербургские ученые создали первый в России комплекс для мгновенной оценки состояния кровоснабжения мозга. Разработка поможет врачам своевременно применять лечебные практики для пациентов с инсультами, сообщает ОТР.
Кстати, частое употребление ультрапереработанных продуктов может значительно повышать риск серьезных сердечно-сосудистых событий. При ежедневном потреблении более девяти порций чипсов, колбас, сладких напитков, готовых блюд и завтраков быстрого приготовления, респонденты на 67% чаще сталкивались с инфарктами, сообщает Газета.ru.