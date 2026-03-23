Учеников школы в Санкт-Петербурге отправили на дистант из-за случая кори

В одной из школ Петербурга выявлен случай заболевания корью.

Источник: Комсомольская правда

В школе № 204 Центрального района Санкт-Петербурга зафиксирован случай заболевания корью. Ученик пятого класса почувствовал себя плохо, и после медицинского обследования выяснилось, что он болен корью, сообщает «КП-Санкт-Петербург».

Мальчика отправили на карантин, а всех непривитых учеников школы перевели на дистанционное обучение до начала весенних каникул, по данным администрации Центрального района.

В учреждении проведены необходимые мероприятия. Массовые мероприятия в школе перенесены на начало четвертой четверти. В социальных сетях произошедшее назвали «вспышкой», однако администрация опровергла эту информацию, уточнив, что случай всего один. Ситуация находится под контролем местных властей.

