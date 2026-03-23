Медведев проиграл в третьем круге «Мастерса» в Майами

Первая ракетка России Даниил Медведев не смог выйти в четвертый круг турнира серии «Мастерс» в Майами.

Источник: Аргументы и факты

Российский теннисист Даниил Медведев, возглавляющий национальный рейтинг, завершил выступление на турнире категории «Мастерс» в Майами, не сумев пробиться в стадию четвёртого раунда.

В поединке третьего этапа Медведев, занимавший в турнирной сетке девятую позицию, уступил аргентинцу Франсиско Черундоло (18-й номер посева).

Игра завершилась со счётом 0:6, 6:4, 5:7 в пользу соперника, а её общая продолжительность составила 2 часа 17 минут.

Право сыграть в четвертьфинале Мастерса Майами Черундоло разыграет с представителем Франции Уго Умбером, который является 31-й ракеткой турнира.

Ранее сообщалось, что Даниила Медведева пропал багаж при перелете в США.

