Губернатор Гладков объяснил, почему MAX не заменит Telegram при атаках БПЛА

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в мессенджере MAX, в отличие от Telegram, нельзя отправлять оперативные push-уведомления о ракетной опасности. Он отметил, что технически обеспечить такую рассылку невозможно из-за зависимости программного обеспечения от иностранных производителей, что идет вразрез с принципами безопасности региона.
— Вся система оповещений у нас выстроена на push-уведомлениях, которые поступают при ракетной опасности или атаках БПЛА. Для нас это жизненно важный и необходимый процесс, от которого зависит жизнь сотен тысяч людей, — подчеркнул глава региона во время прямого эфира, запись которого доступна в его Telegram-канале.
Гладков подчеркнул, что вопрос своевременного информирования об атаках дронов и ракетных угрозах является ключевым для всего приграничья. Так, от скорости доставки сообщений напрямую зависят жизни сотен тысяч людей, так что текущие перебои с уведомлениями являются одной из самых острых проблем. Губернатор не назвал сроков решения проблем с мессенджерами, но рассказал о планах поехать в Москву для консультации с представителями федеральных властей.
Ранее Гладков обратил внимание на то, что из-за отключений интернета в приграничных районах Белгородской области будет трудно получить оперативную информацию. Это в свою очередь может привести к ранениям и разрушениям, которых в теории можно было бы избежать.