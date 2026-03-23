Обнародован список федеральных и региональных льгот для пенсионеров в России

Граждане могут получать компенсации затрат на ЖКХ — их размер и порядок назначения определяются региональными правилами. Также предусмотрены льготы по взносам на капитальный ремонт: в возрасте от 70 до 79 лет оплачивается половина суммы, а после 80 лет взнос не взимается. Скидка в 50 процентов действует для ветеранов труда, а также инвалидов первой и второй групп. Кроме того, предусмотрена бесплатная установка и замена счётчиков воды и электроэнергии.