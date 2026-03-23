«Ветер» режиссера Члиянца отмечен премией «Ника» как лучший игровой фильм

Картина режиссера Сергея Члиянца «Ветер» стала лауреатом премии «Ника» в номинации лучший игровой фильм, говорится в Telegram-канале премии.
«То, зачем я этот фильм делал, — я просто хотел вернутся в кино», — сказал режиссер на церемонии вручении награды, которая проходит в театре Моссовета.
Кроме того, работа отмечена в номинациях «Лучшая работа звукорежиссера», «Лучшая операторская работа» и «Лучшая сценарная работа».
Отметим, фильм «Ветер» снят по сценарию Петра Луцыка и Алексея Саморядова 1993-го года. Главные роли в нем исполнили актеры Даниил Феофанов, Серафима Гощанская и Олег Васильков.
Ранее сообщалось, что заслуженный артист России, актер и ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий был посмертно удостоен почетной премии «Ника» за вклад в кинематографические науки, критику и образование. Награду передали его семье.