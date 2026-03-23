Студентка Московского инженерно-физического института создала имплантат-невидимку. «Вечерняя Москва» узнала о разработке.
По словам представителей Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ», изобретение может стать настоящим прорывом в восстановительной хирургии. Его автором выступила студентка 3-го курса Института ядерной физики и технологий Маргарита Керученко.
— Если объяснять простыми словами, то я создаю композитный материал, которым можно будет заполнить пустоты, скажем, при удалении части кости, что случается, например, при онкологических заболеваниях, — рассказывает девушка. — По сути я пытаюсь сделать неорганический аналог костной ткани. Маргарита Керученко объясняет, что при вживлении имплантат будет растворяться, индуцируя рост костной ткани в том месте, в котором он находится. Для этого композит должен обладать определенным свойством — биорезистентностью. Именно этот показатель отвечает за способность материала растворяться в условиях организма. Студентка дополняет, что использование кальций-фосфатной керамики со стронцием для получения такого композита уже не ново. Уникальной эту разработку делают дополнительные катионы химического элемента эрбия, открывающие новые и неожиданные возможности.
— К примеру, мы имеем дело с пациентом, страдающим онкологическим заболеванием. Из-за саркомы, которая развилась в костной ткани, часть кости удаляют, заменяя фрагмент нашим композитным материалом. Поскольку он достаточно прочный, мы можем направить на него лазер и разрушить метастазы, если они возникли, не повреждая при этом здоровые клетки, — подчеркивает Маргарита Керученко.
Также композит отличают методы аддитивного производства, которые девушка применила в работе. По словам студентки, разработке найдется место на рынке костно-замещающих материалов. Впоследствии она может быть применима при переломах, ранениях, разрушениях суставов и онкологических заболеваниях. С помощью технологий 3D-печати можно будет изготавливать индивидуальные изделия, имеющие конкретную форму. В ближайшее время разработке предстоит пройти ряд исследований.
