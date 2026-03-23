Студентка Московского инженерно-физического института создала имплантат- «невидимку»

— Если объяснять простыми словами, то я создаю композитный материал, которым можно будет заполнить пустоты, скажем, при удалении части кости, что случается, например, при онкологических заболеваниях, — рассказывает девушка. — По сути я пытаюсь сделать неорганический аналог костной ткани. Маргарита Керученко объясняет, что при вживлении имплантат будет растворяться, индуцируя рост костной ткани в том месте, в котором он находится. Для этого композит должен обладать определенным свойством — биорезистентностью. Именно этот показатель отвечает за способность материала растворяться в условиях организма. Студентка дополняет, что использование кальций-фосфатной керамики со стронцием для получения такого композита уже не ново. Уникальной эту разработку делают дополнительные катионы химического элемента эрбия, открывающие новые и неожиданные возможности.