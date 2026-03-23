Кадыров опубликовал кадры уничтожения британской техники в зоне СВО

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров обнародовал видеозапись ликвидации самоходного артиллерийского орудия AS-90 британского изготовления в зоне СВО на харьковском направлении.
«Очередная вражеская самоходная артиллерийская установка AS-90 британского производства прекратила своё существование. Помогли отправить её в утиль военнослужащие батальона “Ваха” легендарного спецназа “Ахмат” МО РФ», — указал Кадыров в пояснении к видео в своём Telegram-канале.
Политик добавил, что установка была обнаружена в процессе авиаразведки. Операторы беспилотников точно навели аппараты на цель, а серия метких попаданий привела к её полному разрушению.