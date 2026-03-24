Сборная России прибыла в Краснодар на товарищеский матч с Никарагуа

В понедельник вечером российская сборная по футболу приземлилась в Краснодаре. В пятницу, 27 марта, команде предстоит первая в этом году товарищеская встреча.
В аэропорту имени Екатерины II игроков и тренерский штаб, включая главного тренера Валерия Карпина, встретили девушки в казачьих костюмах с хлебом-солью.
«Краснодар, привет! Завтра начинаем подготовку к матчу против Никарагуа», — говорится в сообщении мессенджера сборной.
Сразу после прибытия команда отправилась на учебную базу ФК «Краснодар» «Четук», расположенную в 25 километрах от города, в Республике Адыгея. Днем 24 марта на базе пройдет открытая тренировка и брифинг для журналистов.
На товарищеский матч уже продано более 20 тысяч билетов. Вместимость домашнего стадиона ФК «Краснодар», где пройдет игра, составляет 33 тысячи зрителей.